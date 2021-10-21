В Джанкое раскрыли серию мошенничеств. Вы — не жертва афериста?

В полицию города Джанкоя обратился мужчина, который сообщил, что его знакомый мошенническим путем завладел денежными средствами на общую в сумме более 300 тысяч рублей.

Потерпевший сообщил оперативникам, что в 2020 году к нему обратился мужчина с предложением продажи его автомобиля. Ничего не подозревающий товарищ, передал ему машину. В дальнейшем должник переносил сроки возврата денег на неопределенное время. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены другие жители города Джанкоя и Джанкойского района, потерпевшие от рук мошенника в 2020 году. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 3 миллионов рублей. Подозреваемым оказался 36 — летний гражданин сопредельного государства, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

По данным фактам следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» в отношении задержанного возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается причастность данного лица к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Крым.

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