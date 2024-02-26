В Джанкое раскрыто убийство, совершенное 32 года назад

В Джанкое задержан подозреваемый в убийстве, совершенном 32 года назад.

В январе 1992 года в милицию обратилась жительница одного из сел Джанкойского района с заявлением об исчезновении 24-летнего сына. Оперативники возле дома пропавшего обнаружили капли крови и шарф. Причастность 23-летнего мужчины к исчезновению сына заявительницы на тот момент не подтвердилась.

Оперативниками МО МВД России «Джанкойский» совместно с коллегами из Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, — сообщили в МВД по РК.