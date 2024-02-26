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В Джанкое раскрыто убийство, совершенное 32 года назад
Фото: МВД по РК

В Джанкое раскрыто убийство, совершенное 32 года назад

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:05 26.02.2024

В Джанкое задержан подозреваемый в убийстве, совершенном 32 года назад.

В январе 1992 года в милицию обратилась жительница одного из сел Джанкойского района с заявлением об исчезновении 24-летнего сына. Оперативники возле дома пропавшего обнаружили капли крови и шарф.  Причастность 23-летнего мужчины к исчезновению сына заявительницы на тот момент не подтвердилась.

Оперативниками МО МВД России «Джанкойский» совместно с коллегами из Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, — сообщили в МВД по РК.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что в ходе бытового конфликта с местным жителем нанес ему не менее 4 ударов молотком в область головы и с целью сокрытия следов преступления сбросил тело потерпевшего в реку. Убийца помещен под стражу.

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