В Джанкое раскрыто убийство, совершенное 32 года назад

В Джанкое задержан подозреваемый в убийстве, совершенном 32 года назад.
В январе 1992 года в милицию обратилась жительница одного из сел Джанкойского района с заявлением об исчезновении 24-летнего сына. Оперативники возле дома пропавшего обнаружили капли крови и шарф. Причастность 23-летнего мужчины к исчезновению сына заявительницы на тот момент не подтвердилась.
Оперативниками МО МВД России «Джанкойский» совместно с коллегами из Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, — сообщили в МВД по РК.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что в ходе бытового конфликта с местным жителем нанес ему не менее 4 ударов молотком в область головы и с целью сокрытия следов преступления сбросил тело потерпевшего в реку. Убийца помещен под стражу.
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