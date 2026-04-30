В Джанкое разругались соседи — дошло до оружия и угрозы убийства

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:29 30.04.2026

В дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» обратился 64-летний местный житель, который рассказал, что у него произошел конфликт с соседом, в результате которого последний направил на заявителя заряженное пневматическое оружие и высказывал угрозы убийством.

Оперативными сотрудниками в кратчайшие сроки установлен злоумышленник – им оказался 53-летний местный житель, который сознался в содеянном.

Дознавателем МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.