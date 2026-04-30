В Джанкое разругались соседи — дошло до оружия и угрозы убийства

В дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» обратился 64-летний местный житель, который рассказал, что у него произошел конфликт с соседом, в результате которого последний направил на заявителя заряженное пневматическое оружие и высказывал угрозы убийством.
Оперативными сотрудниками в кратчайшие сроки установлен злоумышленник – им оказался 53-летний местный житель, который сознался в содеянном.
Дознавателем МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму
С тегами: МВД России в Крыму