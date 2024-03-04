В Джанкое сотрудники ГИБДД и Военной автомобильной инспекции провели совместный рейд

В целях профилактики предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции совместно с автоинспекторами ВАИ провели совместный рейд в Джанкое.

В ходе мероприятия инспекторы уделяли особое внимание соблюдение ПДД военнослужащими, управляющими транспортными средствами, проводили профилактические беседы, призывая к строгому соблюдению правил как на служебном, так и на личном транспорте, а также применяли меры административного воздействия, — рассказали в МВД по РК.

Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными и внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, правила проезда перекрестков и пешеходных переходов. Помните, что только неукоснительное соблюдение требований Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге!