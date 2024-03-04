Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | В Джанкое сотрудники ГИБДД и Военной автомобильной инспекции провели совместный рейд
актуально в республике
В Джанкое сотрудники ГИБДД и Военной автомобильной инспекции провели совместный рейд
Фото: МВД по РК

В Джанкое сотрудники ГИБДД и Военной автомобильной инспекции провели совместный рейд

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:39 04.03.2024

В целях профилактики предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции  совместно с автоинспекторами ВАИ провели совместный рейд в Джанкое.

В ходе мероприятия инспекторы уделяли особое внимание соблюдение ПДД военнослужащими, управляющими транспортными средствами, проводили профилактические беседы, призывая к строгому соблюдению правил как на служебном, так и на личном транспорте, а также применяли меры административного воздействия, — рассказали в МВД по РК.

Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными и внимательными на дороге, не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, правила проезда перекрестков и пешеходных переходов. Помните, что только неукоснительное соблюдение требований Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге!

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.