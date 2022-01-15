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 В Джанкое сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве

В Джанкое сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:56 15.01.2022

В Джанкое в полицию поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о том, что у ее 14-летней дочери под предлогом ремонта, некий мужчина забрал скутер, который не отремонтировал, а продал. Похитив принадлежащий заявительнице скутер, злоумышленник причинил материальный ущерб 8 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 22-летний молодой человек, который признался в совершении преступления и пояснил, что не собирался ремонтировать скутер, а хотел его продать. Полученные денежные средства он потратил на собственные нужды.

В ходе проведения следственных действий, были выявлены иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, — рассказали в МВД по РК.

Следователем МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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