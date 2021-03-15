В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

В Джанкое сотрудники полиции раскрыли преступление коррупционной направленности, связанное с хищением бюджетных средств при выполнении строительных работ для государственных и муниципальных нужд.

Под личным контролем Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенанта полиции Павла Каранда оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно со специалистами временной оперативной группы МВД России по ЭБиПК задокументированы факты злоупотреблений со стороны руководителя коммерческой строительной организации. Проверкой установлено, что в 2016 году органами государственной власти Республики Крым был заключен контракт с одной из подрядных организаций на выполнение строительства детского сада на 260 мест в Джанкое, — сообщили в МВД по РК.

Сумма контракта составила более 241 млн. рублей, срок завершения строительства был назначен на конец 2017 года.

Во исполнение контракта на расчетный счет предприятия авансом было перечислено 30% от общей суммы контракта. После этого фирма произвела лишь часть работ – был построен фундамент и часть первого этажа.

Полицейскими установлено: генеральный директор взятые обязательства по заключенному контракту не выполнил, а денежные средства, полученные в виде аванса, присвоил, что привело к остановке строительных работ. До настоящего времени строительство объекта не завершено. В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 72 млн. рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» было расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (Присвоение или растрата). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом, — отметили в МВД по РК.

В настоящее время расследование окончено, материалы направлены в прокуратуру и в суд. В отношении 43-летнего директора строительной фирмы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: МВД по РК.