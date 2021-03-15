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В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:32 15.03.2021

В Джанкое сотрудники полиции раскрыли преступление коррупционной направленности, связанное с хищением бюджетных средств при выполнении строительных работ для государственных и муниципальных нужд.

Под личным контролем Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенанта полиции Павла Каранда оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно со специалистами временной оперативной группы МВД России по ЭБиПК задокументированы факты злоупотреблений со стороны руководителя коммерческой строительной организации. Проверкой установлено, что в 2016 году органами государственной власти Республики Крым был заключен контракт с одной из подрядных организаций на выполнение строительства детского сада на 260 мест в Джанкое, — сообщили в МВД по РК.

В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

Сумма контракта составила более 241 млн. рублей, срок завершения строительства был назначен на конец 2017 года.

Во исполнение контракта на расчетный счет предприятия авансом было перечислено 30% от общей суммы контракта. После этого фирма произвела лишь часть работ – был построен фундамент и часть первого этажа.

В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

Полицейскими установлено: генеральный директор взятые обязательства по заключенному контракту не выполнил, а денежные средства, полученные в виде аванса, присвоил, что привело к остановке строительных работ. До настоящего времени строительство объекта не завершено. В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 72 млн. рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» было расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (Присвоение или растрата). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом, — отметили в МВД по РК.

В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

В настоящее время расследование окончено, материалы направлены в прокуратуру и в суд. В отношении 43-летнего директора строительной фирмы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

Фото: МВД по РК.

В Джанкое строительная фирма детский сад не построила, но бюджетные деньги… «испарились»

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