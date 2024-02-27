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В Джанкое вор повадился «работать» на кладбище. Два года будет «отдыхать» от «профессии»
Фото: МВД по РК

В Джанкое вор повадился «работать» на кладбище. Два года будет «отдыхать» от «профессии»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:15 27.02.2024

В Джанкое ранее судимый местный житель отправился в колонию за совершение серии краж. 36-летний мужчина признан виновным в совершении 6 эпизодов преступлений по ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в апреле прошлого года подсудимый, находясь в Джанкойском районном парке, похитил саженец хвойного дерева. В мае 2023 года осужденный с еще одним мужчиной, который ранее осужден, совершили 5 краж металлических калиток и элементов ограждений с мест захоронения на кладбище, расположенного вблизи села Завет-Ленинский, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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