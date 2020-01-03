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В Джанкое выявлен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере

В Джанкое выявлен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 11:50 03.01.2020

В Джанкое полиция провела рейд по дачным участкам. На одном из них оперативников ждала «интересная находка»: полимерная бутылка емкостью 5 литров, в которой находились 3 газетных свертка, а также два полимерных пакета, содержащие вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Согласно заключению эксперта, изъятые вещества растительного происхождения общей массой более 240 являются наркотическим средством «марихуана». Хозяином участка оказался местный житель.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотических средств, совершенного в крупном размере), — сообщили в МВД по РК.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Джанкое выявлен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере

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