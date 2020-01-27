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В Джанкое задержали мужчину, хранившего наркотики в крупном размере

В Джанкое задержали мужчину, хранившего наркотики в крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:24 27.01.2020

В Джанкое в ходе проведения обыска в квартире 30-летнего молодого человека сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» обнаружили и изъяли сверток черной изоленты, внутри которого находились 18 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое было направлены на экспертизу, которая показала наличие в порошке высокотосичного наркотика, производного от N-метилэфедрона. Общая масса обнаруженных запрещенных веществ составила около 4 гр, что для этого вида наркотического средства является крупным размером. Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотических средств, совершенного в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Джанкое задержали мужчину, хранившего наркотики в крупном размере

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