В Джанкое задержали подозреваемую в краже — «обидела» свою знакомую

Следователем отдела МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: если ваше имущество похищено – сразу же сообщите об этом в полицию. Как показывает практика, раскрыть преступление по горячим следам намного проще. Телефон 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым