В Джанкое задержали подозреваемую в краже — «обидела» свою знакомую

В дежурную часть полиции Джанкоя с заявлением обратилась 41-летняя жительница района, которая рассказала, что из дома её матери пропала крупная сумма денег.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в тот день к женщине приходила её знакомая – ранее судимая 65-летняя местная жительница. Полицейские задержали подозреваемую, которая признала свою вину и пояснила, что во время беседы с хозяйкой дома заметила лежащую на тумбочке косметичку. В момент, когда потерпевшая отошла, открыла косметичку и, обнаружив там 60 тысяч рублей, забрала чужие деньги и спрятала в карман юбки. Частью похищенных денежных средств распорядилась по собственному усмотрению. Оставшаяся часть денежных средств изъята и будет возвращена потерпевшей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем отдела МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции напоминают: если ваше имущество похищено – сразу же сообщите об этом в полицию. Как показывает практика, раскрыть преступление по горячим следам намного проще. Телефон 102 работает круглосуточно.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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