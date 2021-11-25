В Джанкойском районе открыли модульные пункты постоянного базирования бригад СМП

В Джанкойском районе презентовали два модульных пункта постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи в селе Завет-Ленинский и в пгт Азовское.

Модульные пункты оснащены необходимой мебелью и оборудованием, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Модульные конструкции установлены в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Объекты подключены ко всем инженерным сетям, оснащены необходимой мебелью и оборудованием. Каждый из пунктов постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи рассчитан на одну бригаду. Открытие новых модульных пунктов позволит повысить доступность оказания экстренной медицинской помощи местному населению.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК