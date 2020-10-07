В Джанкойском районе предприниматели незаконно эксплуатировали химически опасный объект

В Джанкойском районе Крыма правоохранители установили, что предприятие, зарегистрированное в Керчи, с 2016 года эксплуатирует с нарушениями опасный производственный объект – элеватор.

При этом у фирмы отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 класса опасности. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сумма дохода от основного вида деятельности, связанного с эксплуатацией объекта, менее чем за три года составила 5 864 060 рублей, что является крупным размером. Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1. ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.