Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Джанкойском районе предприниматели незаконно эксплуатировали химически опасный объект

crimeapress_news

Прокуратура Симферополя направила в суд дело в отношении члена организованной преступной группы

В Джанкойском районе предприниматели незаконно эксплуатировали химически опасный объект

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:55 07.10.2020

В Джанкойском районе Крыма правоохранители установили, что предприятие, зарегистрированное в  Керчи, с 2016 года  эксплуатирует с нарушениями опасный производственный объект – элеватор.

При этом у фирмы отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 класса опасности. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сумма дохода от основного вида деятельности, связанного с эксплуатацией объекта, менее чем за три года составила 5 864 060 рублей, что является крупным размером. Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1. ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

 

В Джанкойском районе предприниматели незаконно эксплуатировали химически опасный объект

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.