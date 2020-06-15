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В Джанкойском районе реализуется инвестпроект по выращиванию зерновых, бобовых и масличных культур
Фото: КРРК

В Джанкойском районе реализуется инвестпроект по выращиванию зерновых, бобовых и масличных культур

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 19:54 15.06.2020

В Джанкойском районе реализуется инвестиционный проект по выращиванию зерновых, бобовых и масличных культур с общим объемом заявленных инвестиций более 74 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации Развития Республики Крым (КРРК).

На сегодняшний день «Экоагроресурс» уже вложили в проект порядка 62 млн. рублей и перешли в стадию практической реализации проекта на 12 земельных участках из 16. Специалисты Корпорации посетили в рамках выездного осмотра инвестора и отметили положительную тенденцию в осуществлении данной инициативы. Так, инвестор закупил всю необходимую сельхозтехнику – комбайны, уборочные машины, тракторы и другое оборудование. На четырех земельных участках выращивается пшеница и другие зерновые культуры, — говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением о реализации инвестпроекта предполагается создание 21 рабочего места: 11 постоянных и 10 сезонных. За пять лет начиная с даты реализации будет выплачено более 8 млн. рублей налогов в бюджеты разных уровней. Кроме того, инвесторы планируют производство сухих кормов для животноводства – соломы и сена. По данным сельских администраций, инвестор принимает активное участие в развитии социальной инфраструктуры региона.

В Джанкойском районе реализуется инвестпроект по выращиванию зерновых, бобовых и масличных культур

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