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В Джанкойском районе в ДТП погиб мотоциклист
Фото: ВК

В Джанкойском районе в ДТП погиб мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:44 24.12.2019

Об этом ДТП сегодня уже упоминали крымские спасатели, однако последствия аварии в Джанкойском районе оказались трагичными – погиб человек.

23 декабря, в 16:30 в Джанкойском районе водитель мотоцикла МТ-10, гражданин 1963 г.р., двигаясь по автодороге «Азовское – Любимовка» в направлении с. Новосельцево, не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд за пределы проезжей части дороги влево, где совершил опрокидывание.В результате аварии водитель мотоцикла был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Джанкойском районе в ДТП погиб мотоциклист

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