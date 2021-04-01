В Джанкойском селе Константиновка состоялось торжественное открытие детской площадки

В Джанкойском районе, в селе Константиновка состоялось торжественное открытие детской площадки. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, за последние 5 лет в Джанкойском районе было реализовано 35 проектов на сумму субсидии более 14 миллионов рублей.

С каждым днем крымские села все больше преображаются. Развивается инфраструктура, строятся дороги, прокладываются водоводы, благоустраиваются дворы и сельские территории. В Джанкойском районе по программе благоустройства сельских территорий в этом году будут реализованы 2 проекта. Один из них — детская площадка в Мирновском поселении в селе Константиновка сегодня открыт. Второй – спортивная площадка в селе Рубиновка Кондратьевского сельского поселения будет готов примерно через два месяца. Общие расходы по проекту в селе Константиновка составили порядка 530 тысяч рублей, — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также уточнил, что на эту сумму были приобретены и установлены детский игровой комплекс.

Напомню, с 2016 года в Мирновском поселении в рамках благоустройства была проведена реконструкция системы газоснабжения в селе Днепровка, протяженность газопровода составила 0,74 км, были благоустроены детские площадки в селах Рысаково и Мирновка. Сумма господдержки для воплощения этих проектов в жизнь составила около 1,5 млн. рублей, — рассказал Рюмшин.

В 2021 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет обустроено 26 проектов. На эти цели распределена субсидия более 31 миллиона рублей.