Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Джанкойском районе более 3 часов тушили неэксплуатируемый ангар. Пожар бушевал на площади 450 кв.м.
актуально в республике
В Джанкойском районе более 3 часов тушили неэксплуатируемый ангар. Пожар бушевал на площади 450 кв.м.

В Джанкойском районе более 3 часов тушили неэксплуатируемый ангар. Пожар бушевал на площади 450 кв.м.

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:26 24.07.2024

23 июля в 05:13 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в с. Пушкино (в Джанкойском районе). Для ликвидации возгорания направились сотрудники ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК.

По прибытии выяснилось, что горит неэксплуатируемый ангар. Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 2 ч. 40 мин. ликвидировали открытое горение. Работы по разбору и проливке тлеющих конструкций заняли ещё 30 минут. Площадь пожара составила 450 кв.м. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В Джанкойском районе более 3 часов тушили неэксплуатируемый ангар. Пожар бушевал на площади 450 кв.м. В Джанкойском районе более 3 часов тушили неэксплуатируемый ангар. Пожар бушевал на площади 450 кв.м.

Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112».

Узнайте больше:  В Симферополе задержали подозреваемого в серии мошенничеств на сумму более 1 миллиона рублей
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.