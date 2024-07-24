В Джанкойском районе более 3 часов тушили неэксплуатируемый ангар. Пожар бушевал на площади 450 кв.м.

23 июля в 05:13 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в с. Пушкино (в Джанкойском районе). Для ликвидации возгорания направились сотрудники ПЧ с. Рощино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК.
По прибытии выяснилось, что горит неэксплуатируемый ангар. Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 2 ч. 40 мин. ликвидировали открытое горение. Работы по разбору и проливке тлеющих конструкций заняли ещё 30 минут. Площадь пожара составила 450 кв.м. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Если вы стали свидетелем пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112».
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С тегами: МЧС России в Крыму