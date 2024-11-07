В Джанкойском районе Крыма будут судить женщину-убийцу

В Джанкойском районе перед судом предстанет местная жительница по обвинению в убийстве сожителя.

Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим 55-летним сожителем, нанесла ему удар кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Джанкойский районный суд.

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