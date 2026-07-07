В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей выделили газ

В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко.

Администрация Джанкойского района договорилась с руководством сети заправок «Атан» о выделении двух кубов газа для заправки автомобилей, работающих исключительно на газе… Подъехать «просто так» не получится — заправлять газом будут только тех, кто предоставит паспорт с пропиской в Джанкойском районе, — сообщила Федоренко.

По ее информации, заправка работающих на газе автомобилей будет осуществляться в среду, 8 июля, на АГЗС «Атан» в селе Октябрьское. Для записи в очередь необходимо отправить сообщение в МАКС по номеру +7(978)755-42-64 или на странице главы администрации района во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что через Крымский мост одновременно везти бензин и газ запрещается.

источник: РИА Новости Крым

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