Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей выделили газ
Новости Республики
В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
фото: © РИА Новости . Антон Денисов

В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей выделили газ

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:24 07.07.2026

В Джанкойском районе Крыма для заправки автомобилей, работающих на газе, выделили 2 куба топлива. Об этом сообщила глава райадминистрации Инна Федоренко.

Администрация Джанкойского района договорилась с руководством сети заправок «Атан» о выделении двух кубов газа для заправки автомобилей, работающих исключительно на газе… Подъехать «просто так» не получится — заправлять газом будут только тех, кто предоставит паспорт с пропиской в Джанкойском районе, — сообщила Федоренко.

По ее информации, заправка работающих на газе автомобилей будет осуществляться в среду, 8 июля, на АГЗС «Атан» в селе Октябрьское. Для записи в очередь необходимо отправить сообщение в МАКС по номеру +7(978)755-42-64 или на странице главы администрации района во «ВКонтакте».

Узнайте больше:  Часть Крыма в пятницу без воды - аварии на энерголиниях

Ранее сообщалось, что через Крымский мост одновременно везти бензин и газ запрещается.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 115

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.