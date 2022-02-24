В Джанкойском районе Крыма обнаружено несколько воронок, вероятно, от взрывов снарядов

Несколько воронок, вероятно, от взрывов снарядов обнаружено в четверг в Джанкойском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Повреждены кровли, выбиты стекла. Пострадавших нет, — сказал он.

Аксёнов отметил, что в настоящее время ситуация в селе стабилизировалась, в течение суток будет восстановлена подача электроэнергии.

В селе Рюмшино сегодня побывал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. И не только в нем.

Сегодня вместе с главой администрации Джанкойского района Инной Сергеевной Федоренко посетил село Предмостное в степном Крыму в Джанкойском районе. Пообщался с жителями села. Обстановка в селе спокойная. Работают все социальные службы, дом культуры, в магазине имеются все необходимые продукты, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В селе Медведевка он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт. Также премьер пообщался с жителями сел Ермаково и Завет-Ленинский.

В населённых пунктах работают все социальные учреждения, коммунальные службы, жители подтвердили наличие воды, электричества и интернета, — отметил Юрий Гоцанюк.

Что же касается села Рюмшино, основная проблема сегодня у жителей была с отсутствием электроэнергии и вследствие этого воды.

В кратчайшие сроки приехала техническая машина, которая подала необходимое электричество для подачи воды в дома. Электричество в полном объёме также будет восстановлено в течении суток, — заявил председатель Совмина РК.



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