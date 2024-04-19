Мост через речку Степную в Джанкое придется отремонтировать

В Джанкое прокуратура требует отремонтировать мостовое сооружение через реку Степную, на состояние которого жаловались горожане в соцсетях.

В состав автомобильной дороги по улице Джанкойской входит искусственное мостовое сооружение через реку Степная, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Оценка его технического состояния не выполняется, вопрос о проведении ремонта до настоящего времени не разрешен, — рассказали в надзорном ведомстве.

В адрес главы администрации города Джанкоя внесено представление. Сообщается, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.