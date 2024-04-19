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Мост через речку Степную в Джанкое придется отремонтировать
Фото: прокуратура РК

Мост через речку Степную в Джанкое придется отремонтировать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:50 19.04.2024

В Джанкое прокуратура требует отремонтировать мостовое сооружение через реку Степную, на состояние которого жаловались горожане в соцсетях.

В состав автомобильной дороги по улице Джанкойской входит искусственное мостовое сооружение через реку Степная, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Оценка его технического состояния не выполняется, вопрос о проведении ремонта до настоящего времени не разрешен, — рассказали в надзорном ведомстве.

В адрес главы администрации города Джанкоя внесено представление. Сообщается, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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