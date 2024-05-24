В Джанкойском районе ликвидирован пожар в четырехэтажном многоквартирном доме

Эвакуированы 15 человек.

Накануне вечером (в 19:08) на пульт оперативного дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в Джанкойском районе. В селе Восход загорелась квартира, расположенная на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома.

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы эвакуировали из здания 15 человек. Одновременно с этим проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. В течение 13 минут ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.

Причины возгорания устанавливают эксперты.