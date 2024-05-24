Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | В Джанкойском районе ликвидирован пожар в четырехэтажном многоквартирном доме
актуально в республике
В Джанкойском районе ликвидирован пожар в четырехэтажном многоквартирном доме

В Джанкойском районе ликвидирован пожар в четырехэтажном многоквартирном доме

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:49 24.05.2024

Эвакуированы 15 человек.

Накануне вечером (в 19:08) на пульт оперативного дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в Джанкойском районе. В селе Восход загорелась квартира, расположенная на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома.

Огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы эвакуировали из здания 15 человек. Одновременно с этим проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. В течение 13 минут ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров, — сообщили в МЧС РК.

Причины возгорания устанавливают эксперты.

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.