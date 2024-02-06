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В Джанкойском районе местный житель осужден к обязательным работам за повторное нетрезвое вождение
Фото: искрагазета.рф

В Джанкойском районе местный житель осужден к обязательным работам за повторное нетрезвое вождение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:21 06.02.2024

В Джанкойском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд установил, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после употребления алкоголя вновь сел за руль мотоцикла «Рэйсер». Двигаясь по одной из улиц в селе Соленое Озеро, молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления транспортным средством, — рассказали подробности в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя Джанкойский районный суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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