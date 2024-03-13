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В Джанкойском районе открыли мемориальную доску в память о первом директоре Заречненской школы

В Джанкойском районе открыли мемориальную доску в память о первом директоре Заречненской школы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 13:57 13.03.2024

В Заречненской школе Джанкойского района торжественно открыли мемориальную доску в память о первом директоре учреждения Зере Османовой. На мероприятии присутствовала заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко. По словам вице-спикера, сегодня школа-детский сад является наглядным примером, каких невероятных результатов можно добиться упорным трудом и верой в мечту.

Переоценить вклад учителя в развитие школы невозможно. Зера Османова благодаря целеустремленности, ответственности и таланту руководителя превратила полуразрушенное здание в одно из лучших общеобразовательных учреждений района. В памяти коллег, родителей и выпускников она навсегда останется прекрасным педагогом, посвятившим свою жизнь воспитанию и обучению юных крымчан. Открытие мемориальной доски в её честь – возможность отдать дань уважения и выразить благодарность достойному учителю, — сказала Алла Пономаренко, пожелав всем здоровья и мира.

В Джанкойском районе открыли мемориальную доску в память о первом директоре Заречненской школы

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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