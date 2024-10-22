В Джанкойском районе озвучили главные итоги реализации нацпроектов

Увеличение доступности культурных услуг, обеспечение равного доступа к информации и знаниям как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах – главные задачи нацпроекта «Культура». Благодаря реализации нацпроекта, после грандиозного капитального ремонта торжественно распахнула свои двери в 2023 году Победненская детская школа искусств. Детские школы искусств позволяют прививать у подрастающего поколения любовь к прекрасному. Ребята с раннего возраста могут реализовать свои творческие способности и получать необходимые навыки, которые пригодятся им в дальнейшем. В здании выполнены работы по укреплению стен, установлена кровля, оконные блоки и каркас крыши. Проведены работы по утеплению фасада здания, электрике и слаботочной системе, утеплены потолки, выполнена железобетонная стяжка полов, осуществлена подшивка свесов кровли. Специалисты выполнили работы по откосам оконных и дверных проёмов, шумоизоляцию стен, установку отопительных радиаторов, вентиляции и облицовку керамической плиткой.

Полностью преобразованная школа даст возможность воспитанникам реализовать свой творческий потенциал и талант в современных и комфортных условиях. Благодаря национальному проекту «Культура», ребята могут познавать мир творчества в комфортных условиях.

В 2022 году оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалам по нацпроекту проведено в Изумрудновскую детскую школу искусств. Приобретены современное звуковое и интерактивное оборудование, новые музыкальные инструменты: гитары, аккордеоны, духовые инструменты (саксофон, кларнет, блокфлейта), учебно-методическая литература. Для фольклорно-инструментального ансамбля «Изумруд» закуплены шумовые музыкальные инструменты и домры. Теперь у ребят появилась возможность исполнять классические и современные программы на новых музыкальных инструментах, слышать прекрасный звук и радовать своим исполнением своих слушателей. Новые инструменты помогают юным талантам достигать новых высот в творчестве и достойно представлять Джанкойский район на авторитетных музыкальных соревнованиях самых высоких уровней. Современные Дома культуры — это настоящие культурные центры, которые объединяют в одном месте детские кружки и секции, творческие объединения, зрительный зал, кинозал и библиотеку. Благодаря нацпроекту «Культура», в 2020 году капитально отремонтированы 3 Дома культуры.

В Марьинском и Новокрымском сельских клубах, а также Лобановском Доме культуры произведен капитальный ремонт здания, приобретена новая одежда сцены и кресла, благоустроена прилегающая территория. Теперь жителей села и гостей встречает новый зрительный зал, светлый и просторный, функционируют удобные помещения для культурно-досуговой работы. Кроме того, в данные учреждения закуплена световая и звуковая аппаратура. После капитального обновления культурных центров творческие коллективы принимают активное участие в районных мероприятиях.

В Джанкойский район также была проведена поставка автоклуба, представляющего собой передвижной многофункциональный культурный центр, легко трансформируемый в концертную площадку и оснащенный современным световым и звуковым оборудованием. Благодаря автоклубу обслуживаются 55 населённых пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культурно-досугового типа. Автоклуб позволит проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия на доступной для проезда территории: в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках. Таким образом, решён вопрос организации мобильной сцены для проведения выступлений творческих коллективов, народных праздников, фестивалей и концертов на всей территории муниципального образования.

Основу спортивной инфраструктуры Республики Крым составляют общедоступные объекты — спортивные площадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках. Качество и результат тренировочного процесса и спортивной подготовки юных спортсменов во многом зависит от их обеспеченности необходимым инвентарем и оборудованием. На территории Джанкойского района по нацпроекту «Демография» поставлен комплект спортивного оборудования в виде малых спортивные форм и футбольных полей. Кроме того, проведена установка 8 новых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом, подготовки к выполнению нормативов ГТО и пр. А также ежегодно проводится поставка и другого различного спортивного оборудования для учреждений спорта.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» медицинская помощь становится более доступной для крымчан и качество услуг повышается. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. В Джанкойском районе завершено строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Так, новые фельдшерские пункты появились сёлах Дмитриевка, Комсомольское, Константиновка, Майское, Находка, Низинное, Новая Жизнь, Новопавловка, Новостепное, Овощное, Рысаково, Октябрь, Павловка, Субботник, Чайкино и Яркое Поле.

Проведён капитальный ремонт 2-х врачебных амбулаторий и 3-х ФАПов. На сегодняшний день в сельской местности полностью обновлен автопарк и обеспечена потребность в транспорте для медорганизаций. Выполнена поставка 22 единиц автомобильного транспорта и приобретён передвижной мобильный комплекс для повышения уровня доступности медицинской помощи жителям сельских поселений, благодаря чему медики могут выезжать в отдаленные сёла и проводить там плановый консультативный прием, диспансеризацию и профилактические медосмотры.

В Джанкойском районе в рамках нацпроекта «Образование» открыл свои двери для школьников 21 Центр «Точка роста». Данные центры стали настоящей площадкой для реализации творческого потенциала учащихся и педагогов. Современные технологии и инновационные методики, внедренные в этих центрах, открывают перед учащимися новые горизонты. В учреждениях оборудованы современные цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. Поставлены робототехнические наборы и мультимедийное оборудование. Материально-технические базы для занятий физической культурой и спортом обновлены в 5 образовательных учреждения.

В Джанкойском районе создаётся всё больше уютных мест, где можно с удовольствием отдохнуть после рабочего дня, прогуляться с детьми. Всё это реализуется благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Проведены работы по созданию точек притяжения в новых местах отдыха на 8 общественных территориях.

Так, в рамках благоустройства парка «Аллея Героев» в пгт Вольное для маленьких жителей Джанкойского района установлен детский комплекс с горками, каруселью и песочницей. Также для подростков организовано бесплатное обучение в школе картинга. Благоустроены прогулочные аллеи и уложена тротуарная плитка, посеян газон, проведены все коммуникации, установлено уличное освещение и видеонаблюдение, беседки, перголы, уличная сцена «Ракушка», отреставрированы бюсты Героев Советского Союза, ограждён парк и высажены зелёные насаждения.

Ранее, в декабре 2021 года состоялось торжественное открытие паркового комплекса Эколого-биологический центр в с. Завет-Ленинский. Парк обладает рядом особенностей, которые делают его привлекательным для посещения местными жителями и гостями северного Крыма. Выполнены работы по обустройству клеток для животных и птиц, установке помещения для зимнего содержания птиц «Зимника», а также для хранения сена. Смонтированы лавочки, урны и другие архитектурные элементы. Обустроено возвышение «Огниво» и зона «тихого» отдыха, установлены опоры освещения и новые декоративные элементы. Кроме того, на территории парка установлена система декоративного уличного освещения, новая детская площадка и дополнительные беседки для отдыха.

В дорожной сфере Крыма происходят позитивные перемены, свидетелями которых являются жители всех районов республики. Основным инструментом достижения стратегической цели по созданию современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры стал нацпроект «Безопасные качественные дороги». В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП требуется своевременное приведение искусственных сооружений до нормативного состояния. Мосты и мостовые сооружения являются жизненно важными инфраструктурными сооружениями, обеспечивающими мобильность граждан и стабильное комфортное передвижение между населенными пунктами и регионами. Всего за 5 лет реализации нацпроекта в нормативное состояние приведено 4 участка автомобильной дороги общей протяжённостью 36,2 км и 3 моста протяжённостью 157,1 пог м.

В текущем году продолжаются ремонт участка моста на автомобильной дороге регионального значения Таврида — Джанкой – Красноперекопск. В настоящий момент завершены работы по демонтажу конструктивных элементов сооружения, не соответствующие нормативным нагрузкам. Специалисты приступили к восстановительным работам железобетонных конструкций, а также к замене опорных частей. В частности, ведутся работы по армированию и устройству опалубки плит пролетных строений, бурение отверстий в балках пролетных строений, работы по ремонту ригеля опор, обратная засыпка монолитной балки и устройство подферменников.

Ремонт моста ведется для обеспечения комфортного и безопасного движения транзитного транспорта и имеет исключительно важное значение для местных жителей. Данный объект имеет большую социальную значимость, поскольку позволит обеспечить безопасность и комфортность передвижения автомобильного транспорта для жителей и гостей региона, а также бесперебойную связь между различными населенными пунктами Джанкойского и Красноперекопского районов.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)