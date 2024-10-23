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В Джанкойском районе прокурор добивается устранения нарушений при содержании детских площадок

В Джанкойском районе прокурор добивается устранения нарушений при содержании детских площадок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:51 23.10.2024

В целях устранения нарушений прокуратура в адрес органов местного самоуправления внесла представления, которые рассмотрены, однако нарушения в полной мере не устранены. В этой связи межрайонная прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанности по приведению детских площадок в соответствие с требованиями действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении, — сообщили в крымской прокуратуре.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится под контролем надзорного ведомства.

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В Джанкойском районе прокурор добивается устранения нарушений при содержании детских площадок

Фото: прокуратура РК.

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