В Джанкойском районе прокурор добивается устранения нарушений при содержании детских площадок

В целях устранения нарушений прокуратура в адрес органов местного самоуправления внесла представления, которые рассмотрены, однако нарушения в полной мере не устранены. В этой связи межрайонная прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанности по приведению детских площадок в соответствие с требованиями действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении, — сообщили в крымской прокуратуре.