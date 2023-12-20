В Джанкойском районе строители заплатят штраф в 5 миллионов рублей. Не сдали во время объекты

В Джанкойском районе по постановлениям прокуратуры подрядная организация оштрафована на 5 млн. рублей за нарушение сроков выполнения государственных контрактов.

Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленные сроки работы по строительству двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов, предусмотренные государственными контрактами. Сумма неисполненных обязательств по контрактам составила 10 млн. рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура возбудила в отношении организации дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). По результатам их рассмотрения подрядная организация признана виновной в совершении правонарушений, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 5 млн. рублей. Ход выполнения работ на объектах находится на контроле прокуратуры.