В Джанкойском районе в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
фото: РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 16:20 01.12.2025

Один погиб и четверо госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 «Новороссия», вблизи села Новостепное.

По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Geely. От удара Geely отбросило, в результате чего он столкнулся с двигавшимся попутно Citroen Berlingo, — говорится в сообщении.

Водитель и двое пассажиров Geely, а также один из пассажиров Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi, 42-летний мужчина, погиб на месте. В третьем авто никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

источник: РИА Новости Крым 

