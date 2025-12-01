В Джанкойском районе в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Geely. От удара Geely отбросило, в результате чего он столкнулся с двигавшимся попутно Citroen Berlingo, — говорится в сообщении.
Водитель и двое пассажиров Geely, а также один из пассажиров Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi, 42-летний мужчина, погиб на месте. В третьем авто никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.
источник: РИА Новости Крым
