В Джанкойском районе в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Geely. От удара Geely отбросило, в результате чего он столкнулся с двигавшимся попутно Citroen Berlingo, — говорится в сообщении.

Водитель и двое пассажиров Geely, а также один из пассажиров Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi, 42-летний мужчина, погиб на месте. В третьем авто никто не пострадал.