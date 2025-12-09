Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В джанкойском селе Рощино досрочно открыли модульный Дом культуры
Новости Республики
В джанкойском селе Рощино досрочно открыли модульный Дом культуры
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В джанкойском селе Рощино досрочно открыли модульный Дом культуры

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 10:46 09.12.2025

В селе Рощино Джанкойского района досрочно введён в эксплуатацию модульный Дом культуры. Объект стал частью экспериментального проекта, реализованного за счёт средств местного бюджета. Это экспериментальный проект: в районе таких ДК уже два — в Рощино и Новостепном.  С рабочим визитом район посетил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Осматривая новый объект, он подчеркнул значимость подобных инициатив для развития сельских территорий.

Мы видим, как быстро и качественно можно создавать современные культурные пространства даже в самых отдалённых населённых пунктах. Это важный шаг к повышению качества жизни людей, — отметил Председатель Правительства Крыма.

По словам Юрия Гоцанюка, подобные модульные объекты могут быть возведены и в других муниципальных образованиях республики, что позволяет оперативно решать задачи по обеспечению доступности культурной инфраструктуры.

Узнайте больше:  Капремонт школ в Черноморском районе РК должен выполняться быстрее

Новый ДК в Рощино оснащён всем необходимым для проведения мероприятий и занятий: в здании оборудован концертный зал на 60 мест, предусмотрены помещения для библиотеки и кабинеты для кружковой деятельности. Здесь дети смогут развивать свои творческие способности в комфортных условиях.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Рядом с Домом культуры обустроен парк с тротуарными дорожками, малыми архитектурными формами, системой освещения и всеми необходимыми коммуникациями. В центре парка установлен габион с зоной отдыха.

До конца года в Крыму планируется завершить благоустройство 118 общественных территорий, как часть масштабной работы по созданию современной и комфортной городской среды во всех уголках полуострова.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.