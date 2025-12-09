В джанкойском селе Рощино досрочно открыли модульный Дом культуры

Мы видим, как быстро и качественно можно создавать современные культурные пространства даже в самых отдалённых населённых пунктах. Это важный шаг к повышению качества жизни людей, — отметил Председатель Правительства Крыма.

По словам Юрия Гоцанюка, подобные модульные объекты могут быть возведены и в других муниципальных образованиях республики, что позволяет оперативно решать задачи по обеспечению доступности культурной инфраструктуры.

Новый ДК в Рощино оснащён всем необходимым для проведения мероприятий и занятий: в здании оборудован концертный зал на 60 мест, предусмотрены помещения для библиотеки и кабинеты для кружковой деятельности. Здесь дети смогут развивать свои творческие способности в комфортных условиях.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Рядом с Домом культуры обустроен парк с тротуарными дорожками, малыми архитектурными формами, системой освещения и всеми необходимыми коммуникациями. В центре парка установлен габион с зоной отдыха.

До конца года в Крыму планируется завершить благоустройство 118 общественных территорий, как часть масштабной работы по созданию современной и комфортной городской среды во всех уголках полуострова.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым