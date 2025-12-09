В джанкойском селе Рощино досрочно открыли модульный Дом культуры

В селе Рощино Джанкойского района досрочно введён в эксплуатацию модульный Дом культуры. Объект стал частью экспериментального проекта, реализованного за счёт средств местного бюджета. Это экспериментальный проект: в районе таких ДК уже два — в Рощино и Новостепном. С рабочим визитом район посетил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Осматривая новый объект, он подчеркнул значимость подобных инициатив для развития сельских территорий.
Мы видим, как быстро и качественно можно создавать современные культурные пространства даже в самых отдалённых населённых пунктах. Это важный шаг к повышению качества жизни людей, — отметил Председатель Правительства Крыма.
По словам Юрия Гоцанюка, подобные модульные объекты могут быть возведены и в других муниципальных образованиях республики, что позволяет оперативно решать задачи по обеспечению доступности культурной инфраструктуры.
Новый ДК в Рощино оснащён всем необходимым для проведения мероприятий и занятий: в здании оборудован концертный зал на 60 мест, предусмотрены помещения для библиотеки и кабинеты для кружковой деятельности. Здесь дети смогут развивать свои творческие способности в комфортных условиях.
Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Рядом с Домом культуры обустроен парк с тротуарными дорожками, малыми архитектурными формами, системой освещения и всеми необходимыми коммуникациями. В центре парка установлен габион с зоной отдыха.
До конца года в Крыму планируется завершить благоустройство 118 общественных территорий, как часть масштабной работы по созданию современной и комфортной городской среды во всех уголках полуострова.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма