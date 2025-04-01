В Екатеринбурге анонсируют Дни Республики Крым

В рамках 29-й Международной туристской выставки «ЛЕТО-2025» Крым будет представлен единым стендом. Выставка проходит при официальной поддержке органов власти Свердловской области. В состав крымской делегации кроме сотрудников министерства вошли представители администраций курортных регионов, Крымского федерального университета им. Вернадского, профильных ассоциаций, отелей и туроператоров.

На обучающем семинаре «Крым за здоровьем» с потенциалом санаторно-курортной и туристской отрасли Крыма, а также предложениями о сотрудничестве познакомятся представители Уральской ТПП, федераций профсоюзов, социальных фондов и крупных промышленных предприятий региона.

При поддержке Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области для представителей турбизнеса региона состоится обучающий семинар по презентации и продаже крымского турпродукта «В Крым за впечатлениями».

В задачах Министерства ближе познакомить свердловчан и присутствующие на выставке регионы с возможностями отдыха и оздоровления в Крыму, в связи с чем будут проведены презентации лучших программ лечения, разнообразных туристических маршрутов, объектов экскурсионного показа, а также дегустации крымских специалитетов и розыгрыши сертификатов на отдых в Крыму.

Сергей Ганзий проведет встречи со студентами и ректоратом Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина для решения кадровых вопросов и привлечения студентов к прохождению практики в отелях и санаториях Крыма.

2 апреля в Екатеринбурге откроется фотовыставка «Крым в моем сердце». В Доме правительства региона можно будет увидеть 20 лучших работ фотоконкурса «Крым в моём сердце».

Свердловская область — важнейший регион для туристского Крыма. Министерство продолжает сотрудничать с Департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области в рамках ранее подписанного Соглашения о партнёрстве в сфере туризма, с Уральской ассоциации туризма. Одной из ключевых задач сотрудничества является привлечение крупных промышленных предприятий к оздоровлению своих сотрудников в Крыму. Лечебный климат и уникальные оздоровительные практики наших санаториев будут особенно полезны для работников вредных производств, и Крым готов предложить специальные условия для круглогодичного сотрудничества, — прокомментировал Сергей Ганзий.

ТАСС – генеральный информационный партнер Дней Крыма в регионах РФ.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК