В этом году более 1000 студентов Крыма пройдут курсы тактической медицины

Своим опытом с ребятами делятся студенты-участники гуманитарных миссий, волонтёры-инструкторы и даже бойцы. Так, София и Константин, оба еще студенты, но уже успели побывать в миссиях на Донбассе и в Курской области, пройти серию курсов тактической медицины и увидеть, насколько оказание своевременной помощи может спасти жизнь. В ситуациях от вражеских прилётов до порезов от разбитой вазы. Своим опытом вместе с командой Молодёжки НФ они будут делиться в ВУЗах, колледжах, школах и детских лагерях. Всё, чтобы помочь спасти жизни!

Весь прошлый год наши ребята участвовали в проекте такмеда и получили только самые положительные эмоции. С этого новый проект будет еще масштабнее, а наше количество волонтеров-инструкторов только увеличивается. Рассказываем базовые принципы, делимся что все они есть и в нашем приложении «Радар.НФ». Главное что это доступно и реально полезно, — делится координатор Молодёжки НФ Александр Карданов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 9