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В этом году федеральные ведомства планируют передать крымским бойцам порядка 20 автомобилей
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

В этом году федеральные ведомства планируют передать крымским бойцам порядка 20 автомобилей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 29.01.2025

Уже второй год в Крыму продолжается передача авто от федеральных органов власти и подведомственных организаций вместе с Народным фронтом крымским бойцам. Благодаря решению Правительства РФ еще порядка 20 авто помогут нашим ребятам в зоне СВО на Херсонском и Запорожском направлениях, переданные за прошлый период 9 машин выручают наших героев.

Масштабная передача автомобилей по всей стране стартовала по решению Правительства РФ о возможности передачи федеральными органами власти и госпредприятиями техники в Народный фронт. Весь этот транспорт отправляется прямо на передовую нашим ребятам.

В этом году присоединиться к передачи уже предложили коллективы Росреестра и Прокуратуры в Крыму. Кроме того, переоформления ряда авто продолжается с прошлого года. После подготовки всех документов авто передаются в руки бойцам.

Огромное спасибо нашим крымским коллективам принимающим решения о передаче авто в рамках поручения Правительства. Все машины по прежнему очень нужны ребятам. И внедорожники, и легковушки, и автобусы — для каждой найдется применение. Видим, что люди готовят транспорт с любовью, чтобы ребятам было максимально проще. А от самих бойцов только слова благодарности за такую важную помощь, — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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