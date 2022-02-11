Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В этом году Крым закупит более 300 единиц общественного транспорта

crimeapress_news



реклама в крыму
В этом году Крым закупит более 300 единиц общественного транспорта
Фото: минранс РК

В этом году Крым закупит более 300 единиц общественного транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:26 11.02.2022

Республика Крым в 2022 году приобретет более 300 единиц общественного транспорта. Также запланированы открытые конкурсы на перевозки по более чем 500 межмуниципальным маршрутам. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, данный комплекс мер совместно с проработкой логистики позволит повысить общий уровень качества пассажирских перевозок.

При этом у нас остаются узкие места, над которыми необходимо работать: несоблюдение расписания отдельными перевозчиками, низкий показатель обновления парка автотранспортных средств недобросовестными компаниями и т.д. Тем не менее уверен, мы имеем все возможности для выполнения поставленных задач, — заявил Аксёнов.

Узнайте больше:  В двадцати регионах России, в том числе и Крыму задержали 87 подпольных оружейников

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.