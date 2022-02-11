В этом году Крым закупит более 300 единиц общественного транспорта

Республика Крым в 2022 году приобретет более 300 единиц общественного транспорта. Также запланированы открытые конкурсы на перевозки по более чем 500 межмуниципальным маршрутам. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, данный комплекс мер совместно с проработкой логистики позволит повысить общий уровень качества пассажирских перевозок.

При этом у нас остаются узкие места, над которыми необходимо работать: несоблюдение расписания отдельными перевозчиками, низкий показатель обновления парка автотранспортных средств недобросовестными компаниями и т.д. Тем не менее уверен, мы имеем все возможности для выполнения поставленных задач, — заявил Аксёнов.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!