В этом году начнут благоустраивать парк им. Ю. Гагарина в Симферополе

В этом году в республике планируется благоустроить 290 объектов, в том числе: 68 общественных и 177 дворовых территории. На эти цели предусмотрено более 5 миллиардов рублей, – отметил Юрий Гоцанюк.

Среди них будет приведено в порядок 18 территорий в Симферополе, включая парк имени Ю.Гагарина.

По словам Председателя Правительства, проект благоустройства уже разработан, источники финансирования определены, и в ближайшее время ожидается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Это не просто обновление территории, а создание современной, комфортной городской среды для жителей и гостей столицы, – добавил Михаил Афанасьев.

В администрации города уточнили, что в рамках проекта планируется произвести мощение дорожек, установить новое освещение, модернизировать коммунальную инфраструктуру и дренажную систему, а также создать зоны отдыха с малыми архитектурными формами, включая площадку для выгула собак.

Работы начнутся в районе кинотеатра «Космос» и постепенно продвинутся к зоне Вечного огня. Завершение всех работ намечено на конец следующего года.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым