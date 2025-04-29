Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В этом году начнут благоустраивать парк им. Ю. Гагарина в Симферополе
Новости Республики
В этом году начнут благоустраивать парк им. Ю. Гагарина в Симферополе
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В этом году начнут благоустраивать парк им. Ю. Гагарина в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 14:29 29.04.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев обсудили планы по обновлению центрального парка столицы республики.

В этом году в республике планируется благоустроить 290 объектов, в том числе: 68 общественных и 177 дворовых территории. На эти цели предусмотрено более 5 миллиардов рублей, – отметил Юрий Гоцанюк.

Среди них будет приведено в порядок 18 территорий в Симферополе, включая парк имени Ю.Гагарина.

По словам Председателя Правительства, проект благоустройства уже разработан, источники финансирования определены, и в ближайшее время ожидается заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Это не просто обновление территории, а создание современной, комфортной городской среды для жителей и гостей столицы, – добавил Михаил Афанасьев.

Узнайте больше:  Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства

В администрации города уточнили, что в рамках проекта планируется произвести мощение дорожек, установить новое освещение, модернизировать коммунальную инфраструктуру и дренажную систему, а также создать зоны отдыха с малыми архитектурными формами, включая площадку для выгула собак.

Работы начнутся в районе кинотеатра «Космос» и постепенно продвинутся к зоне Вечного огня. Завершение всех работ намечено на конец следующего года.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Крыма

благоустройство Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x