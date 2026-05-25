В этом году спецслужбы Крыма вместе с Народным фронтом отправили на фронт 10 автомобилей

фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:35 25.05.2026

Передовая, бездорожье, пески… Крымские ребята спасают своих сослуживцев, попавших под вражеский обстрел. И делают это ювелирно! Но кроме силы духа и профессионализма в этом помогла и высокопроходимая техника. И её нужно чем больше, тем лучше.  Для них УАЗ «Патриот» — это палочка выручалочка все виды боевых задач. Именно такое авто смогли передать Народный фронт вместе со спецслужбами Крыма. Это уже 10 авто, которые только в 2026 решили передать с Народным фронтом спецслужбы Крыма благодаря механизму, созданному решению Правительства РФ. И готовы передавать еще.

Автомобиль будет использоваться по прямому назначения для выполнения задач. То, что нужно, спасибо, — делится «Ястреб».

Техника уже отправилась на передовую херсонского направления, помогать нашим ребятам!

Автопомощь в этом году у нас не прекращается ни на неделю, постоянно идут авто от разных ведомств. И для ребят это действительно важно и нужно, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

