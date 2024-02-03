В этом году свыше 10 тысяч студентов будут работать проводниками пассажирских вагонов

С 31 января по 2 февраля 2024 года в Самаре состоялось Всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников Российских студенческих отрядов. В совещании участвовали представители из 35 регионов страны, в том числе, и Республики Крым. Крым представляла руководитель студенческих отрядов проводников Крымского регионального отделения РСО – Марина Унуковская.

Совещание стало площадкой для обсуждения организации текущей деятельности студенческих отрядов проводников. Были подведены итоги зимних пассажирских перевозок 2023-2024 года, составлены планы работы на 2024 год, обсуждались вопросы охраны труда на железной дороге. Одной из главных задач на текущий, юбилейный год Российских студенческих отрядов, является увеличение численности студенческих отрядов проводников до 13 000 человек. До 2024 года ежегодно в летний период около 9000 студентов работали в сфере пассажирских перевозок.

Крым в летний период является востребованным местом отдыха, так как аэропорт закрыт на неопределенный срок, поезда пользуются популярностью в каникулярный период, из-за этого повышается потребность в проводниках пассажирских вагонах. По итогам 2023 года более ста крымских студентов в летний период работали проводниками в рамках студотрядовского движения в Транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». Именно эта компания осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки в Крым и из Крыма. В планах на 2024 год увеличить данную численность в два раза.

Совещание руководителей студенческих отрядов проводников в Самаре является важным событием, на котором были подведены итоги минувшего года. Радует, что в Крыму были поставлены цели на следующий юбилейный год, в частности, в планах развития и увеличения численности проводников пассажирских вагонов. Это неразрывно связано с повышением качества обслуживания пассажиров и созданием комфортных условий во время поездок. Уверена, что такие меры способствуют развитию туристической индустрии в регионе и привлекут больше людей к посещению Крыма. Важно следить за реализацией планов и обеспечить продуктивную работу проводников, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей пассажиров, — говорит руководитель направления студенческих отрядов проводников Крымского регионального отделения РСО Марина Унуковская.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»