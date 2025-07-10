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В этом году в Керчи и Евпатории намерены благоустроить более 70 улиц
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В этом году в Керчи и Евпатории намерены благоустрить более 70 улиц

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:50 10.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на совещании с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым обсудили вопросы развития городской инфраструктуры в Керчи и Евпатории:

В этом году Керчи и Евпатории будет выделено 2,6 млрд рублей на благоустройство придомовых и общественных территорий, а также на ремонт дорог и тротуаров. Город-герой Керчь получит 1,6 млрд рублей, а город-курорт Евпатория — 1 млрд. 

Средства будут распределены с учётом приоритетности и остроты потребностей.

В Керчи планируется благоустроить 57 улиц, включая Шоссе Героев Сталинграда, Студенческую, Славы и Казакова. Особое внимание уделят восстановлению детских и спортивных площадок, в том числе на территориях Комсомольского и Молодёжного парков, на улицах Всесоюзной и Будённого, и других.

Также в четырёх школах – №1, №9, №13 и №23 – заменят 100 окон, проведут другие работы. В школе №13, где обучаются 345 детей, власти изыщут финансовую возможность для капитального ремонта спортзала. В ряде школ будет проведена замена пищеблоков.

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В Евпатории, по словам Председателя Правительства, отремонтирует 17 улиц и около 15 км дорожного полотна. Будет благоустроен проспект Ленина и улица 2-я Гвардейская, включая освещение и озеленение пешеходной зоны.

Также запланированы восстановление открытого городского стадиона и ремонт санузлов, системы отопления, коридора и большого репетиционного зала Евпаторийского центра культуры и досуга.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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