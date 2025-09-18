В этом году в Крыму газифицируют в 2 раза больше населенных пунктов, чем запланировано

Кроме того, согласно федеральной программе социальной догазификации, разработанной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.

Сергей Аксёнов отметил, что средний уровень газификации населения по Нижнегорскому району составляет немногим больше 30 %, а в целом по республике – 82,5 %.

Всего же в республике на сегодняшний день остаются негазифицированными 468 из 1 019 населенных пунктов. В этом году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта, – добавил Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов акцентировал необходимость актуализировать схему газификации Республики Крым на период до 2045 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым