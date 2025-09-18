В этом году в Крыму газифицируют в 2 раза больше населенных пунктов, чем запланировано

Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 18.09.2025

Глава Республики Крым прокомментировал в своем Telegram-канале продолжающийся в республике процесс газификации. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в 2025 году в республике будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало года.

Общая протяженность построенных на сегодняшний день сетей в ранее негазифицированных населенных пунктах с учетом подводящих газопроводов составляет более 114 километров. Объем финансирования – порядка 713 млн рублей, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

При этом значимые проекты реализуются в рамках региональной программы газификации населенных пунктов Республики Крым, принятой в 2023 году.

В Нижнегорском районе завершено строительство сетей газоснабжения в селах Михайловка и Зоркино. Чтобы обеспечить голубым топливом села, в которых проживает в общей сложности более трех тысяч человек, было построено свыше 40 километров газопроводов. Общая стоимость работ, включая проектирование и строительство, составила около 278 млн рублей, – поделился Глава республики.

Кроме того, согласно федеральной программе социальной догазификации, разработанной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, вводится в эксплуатацию объект в селе Косточковка Нижнегорского района.

Сергей Аксёнов отметил, что средний уровень газификации населения по Нижнегорскому району составляет немногим больше 30 %, а в целом по республике – 82,5 %.

Всего же в республике на сегодняшний день остаются негазифицированными 468 из 1 019 населенных пунктов. В этом году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта, – добавил Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов акцентировал необходимость актуализировать схему газификации Республики Крым на период до 2045 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 8

