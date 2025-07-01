В этом году в Крыму планируют капитально отремонтировать 17 медучреждений

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о ходе реализации национального проекта Российской Федерации «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого ведется модернизация системы здравоохранения.
В этом году запланирован капитальный ремонт 17 медицинских учреждений республики, включая 5 врачебных амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 поликлиники, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
На сегодняшний день работы завершены на двух объектах: поликлинике в городе Саки и амбулатории в селе Кольцово Сакского района.
Параллельно с ремонтом ведётся оснащение медицинских организаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, — добавил Председатель Совета министров.
Кроме того, для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения. Продолжается обеспечение пациентов необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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