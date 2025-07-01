Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В этом году в Крыму планируют капитально отремонтировать 17 медучреждений
Новости Республики
В этом году в Крыму планируют капитально отремонтировать 17 медучреждений

В этом году в Крыму планируют капитально отремонтировать 17 медучреждений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 01.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о ходе реализации национального проекта Российской Федерации «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого ведется модернизация системы здравоохранения.

В этом году запланирован капитальный ремонт 17 медицинских учреждений республики, включая 5 врачебных амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 поликлиники, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

На сегодняшний день работы завершены на двух объектах: поликлинике в городе Саки и амбулатории в селе Кольцово Сакского района.

Параллельно с ремонтом ведётся оснащение медицинских организаций современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Уже поставлены 35 из 51 единицы техники в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко и Судакскую городскую больницу, — добавил Председатель Совета министров.

Кроме того, для обновления автопарка закуплены 46 автомобилей, которые направлены в 18 учреждений здравоохранения. Продолжается обеспечение пациентов необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и хронического вирусного гепатита С.

Узнайте больше:  В Крыму задержали местного жителя - работал на СБУ

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x