В этом году в РК планируют догазифицировать 5779 домовладений

В этом году планируется догазифицировать 5779 домовладений, по состоянию на сегодняшнее утро пущен газ в 2778 домовладениях. Ведется активная работа по строительству уличных сетей газоснабжения. С начала года в эксплуатацию введено 261 км газопроводов, обеспечена техническая возможность газификации 3650 домовладений.
По словам Премьер-министра Крыма, в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Крыма и РАИП досрочно, до 1 сентября текущего года, будет введен в эксплуатацию распределительный газопровод в Каменском массиве Симферополя.
Также досрочно будет осуществлен пуск газа в с. Льговское Кировского района. Подрядчик завершил строительно-монтажные работы, ведется приемка работ и оформление разрешительной документации. Продолжается строительство газопровода от газораспределительной станции Веселое к п. Кореиз. Начаты строительно-монтажные работы газопровода от ГРС Веселое к п. Форос, — говорит Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: газоснабжение Крыма