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В эту субботу на железнодорожном вокзале Симферополя проведут три бесплатные экскурсии
Фото: stock.adobe.com

В эту субботу на железнодорожном вокзале Симферополя проведут три бесплатные экскурсии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:04 05.04.2024

В субботу, 6 апреля узнать любопытные факты о главных «воротах Крыма» – железнодорожном вокзале Симферополя – приглашает туристско-информационный центр РК. Как сообщает Туристический портал Крыма, для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии, во время которых участники узнают о зашифрованных посланиях часовой башни, тайне привокзальной площади и истории развития железной дороги на полуострове.

Интересными фактами об одном из самых красивых вокзалов нашей страны щедро поделится профессиональный экскурсовод. Желающих ждут 6 апреля у Туристско-информационного центра рядом с Итальянским двориком симферопольского вокзала.

Первой локацией станет башня с часами, у которых необычный зодиакальный циферблат. Участники исторической прогулки узнают о том, почему он красный и по какой причине автор проекта архитектор Алексей Душкин заменил на нём некоторые знаки Зодиака.

Потом группа зайдёт в основное здание вокзала, построенное из белого инкерманского камня в стиле «сталинский ампир», или «триумф», а оттуда – в Итальянский дворик, внутреннее убранство которого напоминает одноимённую локацию в Ливадийском дворце. Там же с экскурсантами поделятся ещё одной тайной задумкой архитектора, которую он воплотил на крыше центрального корпуса.

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Экскурсовод расскажет, какая символика была зашифрована в расположении фигурок голубей на вокзальном фонтане. Ещё участникам исторической прогулки расскажут об интересных, но нереализованных задумках архитектора Алексея Душкина по украшению главных «ворот Крыма».

6 апреля пройдут сразу три бесплатные экскурсии по вокзалу Симферополя. Для желающих попасть открыты формы регистрации:

на 10:00 здесь

на 12:00 здесь

на 14:00 здесь

Проект бесплатных экскурсий реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между министерством курортов и туризма РК и «Крымской железной дорогой».

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