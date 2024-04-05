В эту субботу на железнодорожном вокзале Симферополя проведут три бесплатные экскурсии

В субботу, 6 апреля узнать любопытные факты о главных «воротах Крыма» – железнодорожном вокзале Симферополя – приглашает туристско-информационный центр РК. Как сообщает Туристический портал Крыма, для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии, во время которых участники узнают о зашифрованных посланиях часовой башни, тайне привокзальной площади и истории развития железной дороги на полуострове.
Интересными фактами об одном из самых красивых вокзалов нашей страны щедро поделится профессиональный экскурсовод. Желающих ждут 6 апреля у Туристско-информационного центра рядом с Итальянским двориком симферопольского вокзала.
Первой локацией станет башня с часами, у которых необычный зодиакальный циферблат. Участники исторической прогулки узнают о том, почему он красный и по какой причине автор проекта архитектор Алексей Душкин заменил на нём некоторые знаки Зодиака.
Потом группа зайдёт в основное здание вокзала, построенное из белого инкерманского камня в стиле «сталинский ампир», или «триумф», а оттуда – в Итальянский дворик, внутреннее убранство которого напоминает одноимённую локацию в Ливадийском дворце. Там же с экскурсантами поделятся ещё одной тайной задумкой архитектора, которую он воплотил на крыше центрального корпуса.
Экскурсовод расскажет, какая символика была зашифрована в расположении фигурок голубей на вокзальном фонтане. Ещё участникам исторической прогулки расскажут об интересных, но нереализованных задумках архитектора Алексея Душкина по украшению главных «ворот Крыма».
6 апреля пройдут сразу три бесплатные экскурсии по вокзалу Симферополя. Для желающих попасть открыты формы регистрации:
на 10:00 здесь
на 12:00 здесь
на 14:00 здесь
Проект бесплатных экскурсий реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между министерством курортов и туризма РК и «Крымской железной дорогой».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический