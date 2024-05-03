В Евпатории 20-летний продавец решил «подработать» и стал «курьером» мошенников

«Подрабатывал» недолго, но срок заработал.

Сотрудники полиции задержали «курьера» мошенников, промышлявшего в Евпатории и Саках.

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории от 70-летней пожилой женщины поступило сообщение о совершенном в отношении неё дистанционном мошенничестве. Неизвестные по телефону сообщили, что её внучка якобы стала виновницей ДТП и для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности требуется крупная денежная сумма. Чтобы помочь близкому человеку, женщина отдала приехавшему курьеру 100 тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

В результате успешной реализации оперативной разработки сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории задержали 20-летнего продавца комиссионного магазина, который пояснил, что решил подзаработать денег по объявлению в мессенджере, выполняя роль «курьера» по передаче денежных средств, добытых путём мошенничества. По заданию «куратора» он получил от обманутой женщины деньги, которые по указанию «работодателя» перечислил на банковский счёт. За свою работу он оставил себе 5 тысяч рублей.

Материальный ущерб пострадавшей стороне юношей был возмещен. Но… уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») возбуждено. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Еще один «нюанс» истории: оперативники установили причастность этого же молодого человека к аналогичному преступлению в городе Саки. Действуя по такой же схеме, злоумышленник обманул 84-летнюю местную жительницу, которая отдала ему 70 тысяч рублей. Так что отвечать придется… по всей строгости…