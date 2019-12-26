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В Евпатории 27 декабря откроют после реконструкции сквер им. Кирова
иллюстрация: открытые источники

В Евпатории 27 декабря откроют после реконструкции сквер им. Кирова

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:03 26.12.2019

В Евпатории 27 декабря торжественное открытие обновлённого сквера им. Кирова состоится в 15:00.

На его территории создано арт-пространство для молодежи. Центральным объектом обновленного сквера станет сцена, где можно проводить перфомансы, выставки современного искусства, презентации, дефиле и концерты кавер-групп, фестивали и фотопроекты, чтения и мастер-классы, а также другие события в формате оpen-air. Перед сценической площадкой установлены малые архитектурные формы в виде деревянных шезлонгов. Длинные фигурные скамейки расположены вдоль дорожек, вымощенных тротуарной плиткой. Также для комфортного времяпрепровождения можно будет разместиться в волнообразных лежаках, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Принципиально новое современное пространство, считают в евпаторийской администрации, станет привлекательным местом для отдыха не только молодежи, но и евпаторийцев всех возрастов.

Необычна программа открытия сквера. На его территории будет развернуто несколько творческих локаций с участием поэтов, художников, фокусников, танцоров. Приходите, будет интересно! — приглашают организаторы события.

В Евпатории 27 декабря откроют после реконструкции сквер им. Кирова

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