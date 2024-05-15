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В Евпатории — акция «Ночь музеев». Когда?

В Евпатории — акция «Ночь музеев». Когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 15:11 15.05.2024

17 мая в Евпатории пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев», которая в этом году посвящена Международному дню музеев и Году семьи и объединена общей темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Так, в Евпаторийском краеведческом музее в 11.00, 13.00 и 15.00 пройдут бесплатные экскурсии. Они будут осуществляться по предварительной записи группами до 25 человек. Запись по телефонам: +7 (978) 313-25-40 и +7(36569) 312-80.

В 17.00 начнется тематический вечер «Знаменитые династии евпаторийцев. История семьи в истории страны». Жители и гости города узнают об известных евпаторийских семьях врачей, педагогов, священников. В ходе мероприятия будут демонстрироваться фотографии и документы из фондов музея.

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Кроме того, бесплатные экскурсии проведет и музей истории Крымской войны (ул. Революции, 64). Они пройдут в 11.00, 13.00, 15.00 по предварительной записи группами до 25 человек. Запись по телефону: +7(36569) 434-68, 444-62.

СПРАВКА. «Ночь музеев» – ежегодная международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы. В это время посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному билету.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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