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В Евпатории анонсируют фестиваль кофе
фото: pikist.com

В Евпатории анонсируют фестиваль кофе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:24 12.09.2024

С 21 по 22 сентября в Евпатории состоится фестиваль «Крым КОФЕ фест». Мероприятие пройдет в самом сердце популярного туристического маршрута «Малый Иерусалим» – на улице Караимская, где в нескольких зонах будут организованы презентации гастрономических проектов кофе и сопутствующих к нему товаров.

Как сообщили в культурно-этнографическом центре «Малый Иерусалим», в фестивале примут участие профессиональные обжарщики кофе, бариста и все, кто доносят этот продукт для любителей данного напитка. На фестивальных площадках будут представлены зеленый и свежеобжаренный кофе во всех его разновидностях (зерно, молотый, капсулы, дрип-кофе), а также крымские сладости, выпечка, сыры, мед, какао и шоколад, — отмечают организаторы. 

Кроме того, состоятся выступления музыкальных групп, творческих коллективов, артистов театра на ходулях «Шоу великанов» и фаер-шоу. Для гостей ароматного праздника также будут работать яркие фотозоны, пройдут дегустации, различные мастер-классы, розыгрыши и конкурсы.

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В Евпатории анонсируют фестиваль кофе

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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