В Евпатории анонсируют фестиваль кофе

С 21 по 22 сентября в Евпатории состоится фестиваль «Крым КОФЕ фест». Мероприятие пройдет в самом сердце популярного туристического маршрута «Малый Иерусалим» – на улице Караимская, где в нескольких зонах будут организованы презентации гастрономических проектов кофе и сопутствующих к нему товаров.
Как сообщили в культурно-этнографическом центре «Малый Иерусалим», в фестивале примут участие профессиональные обжарщики кофе, бариста и все, кто доносят этот продукт для любителей данного напитка. На фестивальных площадках будут представлены зеленый и свежеобжаренный кофе во всех его разновидностях (зерно, молотый, капсулы, дрип-кофе), а также крымские сладости, выпечка, сыры, мед, какао и шоколад, — отмечают организаторы.
Кроме того, состоятся выступления музыкальных групп, творческих коллективов, артистов театра на ходулях «Шоу великанов» и фаер-шоу. Для гостей ароматного праздника также будут работать яркие фотозоны, пройдут дегустации, различные мастер-классы, розыгрыши и конкурсы.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: фестивали в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: фестивали в Крыму