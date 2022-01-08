В Евпатории анонсируют шахматный турнир на призы Татьяны Василевич

15-16 января в Евпатории на базе шахматного клуба Дворца спорта (пр-т Победы, 11) пройдут традиционные республиканские соревнования по шахматам на призы вице-президента Федерации шахмат Республики Крым Татьяны Василевич.

В программу включены турниры по быстрым шахматам (рапиду) и блицу. Контроль времени: рапид – 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого; блиц – 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с первого. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, независимо от квалификации, — сообщает «Крымский спорт» .

Соревнования по рапиду пройдут 15 января (начало – в 10.30), по блицу – 16 января (11.00). Регламент соревнований, а также предварительная регистрация участников – на официальном сайте Федерации шахмат РК .

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