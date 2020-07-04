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В Евпатории благоустраивают общественные территории

В Евпатории благоустраивают общественные территории

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:30 04.07.2020

В Евпатории приступили к капитальному ремонту и благоустройству ещё одной общественной территории. Она расположена во дворе по улице Интернациональной между 131, 133 и 139 домами. Проект включает в себя обустройство спортивных площадок для мини-футбола, волейбола, баскетбола и большого тенниса, создание большой зоны отдыха, детской площадки с каруселью, качелями и небольшим городком, озеленение и парковку.

Также получилось добиться обновления дорожного покрытия вдоль общежития по ул. Интернациональной, 131, — отметил глава администрации Роман Тихончук.

В Евпатории благоустраивают общественные территории

Завершение работ на объекте планируется к концу осени 2020.

иллюстрации: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории благоустраивают общественные территории

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