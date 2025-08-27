В Евпатории благоустраивают аллею на ул. 2-й Гвардейской Армии

Специалисты приступили к работам по благоустройству аллеи на ул. 2-й Гвардейской Армии. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» глава администрации города Александр Юрьев.
Здесь планируется обустроить комфортную прогулочную зону, установить малые архитектурные формы, детскую и спортивные площадки для занятий воркаутом и стритболом, сделать освещение, систему полива зеленых насаждений, а также выделить зону для выгула собак.
Работы проводим счет за привлечения внебюджетных средств, полученных от национализации предприятий, собственниками которых были граждане Украины, поддерживающие киевский режим, — прокомментировал Александр Юрьев.
На данный момент ведется работа по планировке территории.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма