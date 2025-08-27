Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Евпатории благоустраивают аллею на ул. 2-й Гвардейской Армии
Новости Республики
В Евпатории благоустраивают аллею на ул. 2-й Гвардейской Армии
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории благоустраивают аллею на ул. 2-й Гвардейской Армии

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:14 27.08.2025

Специалисты приступили к работам по благоустройству аллеи на ул. 2-й Гвардейской Армии. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» глава администрации города Александр Юрьев.

Здесь планируется обустроить комфортную прогулочную зону, установить малые архитектурные формы, детскую и спортивные площадки для занятий воркаутом и стритболом, сделать освещение, систему полива зеленых насаждений, а также выделить зону для выгула собак.

Работы проводим счет за привлечения внебюджетных средств, полученных от национализации предприятий, собственниками которых были граждане Украины, поддерживающие киевский режим, — прокомментировал Александр Юрьев.

На данный момент ведется работа по планировке территории.

Узнайте больше:  В Симферополе завершают подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году

источник: пресс-служба администрации Евпатории

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x