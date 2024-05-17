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В Евпатории благоустраивают Фестивальную площадь

В Евпатории благоустраивают Фестивальную площадь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 17.05.2024

В Евпатории продолжается работа по благоустройству Фестивальной площади, которая победила в голосовании в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

На сегодняшний день завершён подготовительный период работ по созданию условий для проведения основных мероприятий по благоустройству и озеленению. Специалисты подрядной бригады приступили к этапу устройства дорожек, площадок и автомобильной парковки, также планируется установка теневых навесов, фонарей, скамеек, урн и других малых архитектурных форм. После чего приступят к выполнению работ по высадке деревьев, кустарников, газонов и цветников, обустройству системы полива, — сообщили в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис). 

Входные группы площади предполагается обустроить двумя пандусами для маломобильных групп населения. Общая стоимость работ – 54,75 млн рублей. Текущая готовность объекта – 32 %.

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В Евпатории благоустраивают Фестивальную площадь В Евпатории благоустраивают Фестивальную площадь

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на улучшение городской среды и благоустройство, увеличение доли городов с благоприятной средой, а также развитие инфраструктуры, общественных пространств и формирование благоприятной городской среды для жителей.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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