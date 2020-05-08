В Евпатории благоустроили сквер — в России работу оценили

Ежегодно Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства проводит конкурс по отбору лучших проектов по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации. В Федеральный реестр лучших практик по благоустройству по итогам 2019 года от Республики Крым была включена и евпаторийская общественная территория — сквер в пгт. Заозерное.

Здесь на площади в 6000 кв.м были проведены масштабные работы по реконструкции и обустройству: заменен навес сцены, тротуарной плиткой вымощены пешеходные дорожки и аллеи, организованы зоны отдыха с теневыми беседками, установлены современные опоры освещения, лавочки, детские игровые зоны и многое другое, — отмечают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Благоустройство общественной территории в пгт. Заозёрное стало возможным благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках общероссийского проекта. Он направлен на обустройство дворовых и общественных территорий города с учетом мнения жителей.

Эта территория стала настоящим местом притяжения для жителей поселка. Мы по праву можем гордиться проделанной работой, результат которой, был также высоко оценен на федеральном уровне, — прокомментировал итоги конкурса глава администрации города Роман Тихончук.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории