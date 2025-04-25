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В Евпатории будет создана «Стена памяти»
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории будет создана «Стена памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:01 25.04.2025

30 апреля в Евпатории стартует Всероссийская акция «Стена памяти», которая является одним из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». В нашем городе ее организатором выступает Дом молодежи.

В рамках акции все желающие могут принести портрет своего Героя, на котором будут указаны фамилия, имя, отчество и годы жизни, и разметить его на стенде, установленном в Доме молодежи (ул. Дмитрия Ульянова, 2/40, 1 этаж).

Начало мероприятия в 14.00.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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